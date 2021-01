Aleksandar Radovanovic quitte le RC Lens pour Courtrai

Le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes et les opérations se multiplient, notamment en France. Ce jeudi soir, le Racing Club de Lens a officialisé le départ d'Aleksandar Radovanovic, qui avait atterri chez les Sang et Or en 2018.

«Le défenseur lensois Aleksandar Radovanovic a été transféré au KV Courtrai. Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite de sa carrière», explique le club du nord de la France sur Twitter. Cette saison, le Serbe n'avait disputé qu'un match de Ligue 1.