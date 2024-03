La proposition étonnante du patron de Mediapro pour sauver le FC Barcelone

Jaume Roures n’a pas laissé de grands souvenirs en France suite au fiasco Téléfoot. Lancée en août 2020, la chaîne du groupe Mediapro n’a même pas duré un an, laissant abonnés et journalistes sur le carreau. Mais chez nos voisins espagnols, Roures conserve une belle cote, puisqu’il n’a connu aucun échec et c’est le groupe Mediapro qui s’occupe notamment de distribuer les droits TV du championnat ibérique à l’international.

Le patron du groupe est donc quelqu’un de très respecté et médiatisé de l’autre côté des Pyrénées, et il est souvent consulté pour donner son avis sur des sujets d’actualité divers. Cette fois, il a écrit une carte publiée dans le quotidien Sport dans laquelle il donne une solution pour en finir avec la crise financière que traverse le FC Barcelone, club dont il est par ailleurs supporter.

Le Barça en bourse ?

Pour lui, à l’avenir, il faudra de nouveaux investissements pour rester compétitif. Seulement, avec la dette et la situation du club, ce n’est pas possible. La solution trouvée par Joan Laporta, visant à se défaire d’actifs du club via ses fameux leviers, n’est logiquement pas viable sur la durée. La solution pour Roures ? Changer le modèle du club. Actuellement dirigé par des socios, statut juridique particulier en Espagne, le club ne peut par exemple pas accueillir d’investisseurs externes dans son capital.

Pour Roures, la solution passerait par la création d’une fondation, via laquelle les socios pourraient toujours voter et donner leur avis sur les décisions majeures liées au club. Puis, il souhaite qu’un pourcentage de 20 à 25% du club soit vendu en bourse. Ceci permettrait l’arrivée de grosses sommes dans le capital du club, réglant donc la dette mais aussi permettant d’être plus compétitif sur le mercato par exemple. Affaire à suivre, mais cette proposition risque de diviser du monde à Barcelone, où la possibilité de transformer le club en SAD (société anonyme sportive) a déjà été balayée d’un revers de la main.