EdF : les polémiques inquiètent Hugo Lloris

La Coupe du Monde approche à grands pas et tout n'est pas bleu pour les Bleus, loin de là. Interrogé en marge de la défaite de Tottenham sur la pelouse du Sporting CP (2-0), Hugo Lloris, le capitaine de la sélection (139 sélections), est revenu sur les différentes affaires extra-sportives qui animent les débats au cours des dernières semaines. «Je n'ai pas tous les éléments (concernant les accusations de dysfonctionnement de la FFF), donc je ne sais pas si tout cela est fondé. En tout cas, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est important de rester solidaire et concentré sur l'objectif (la Coupe du Monde)».

«On aura besoin de toutes nos forces, de toutes nos énergies. Il faut rester focus sur le terrain. Ça s'éparpille un peu trop en ce moment. Je pense que la fenêtre internationale va nous faire du bien. Même s'il n'y aura pas d'enjeu (contre l'Autriche et le Danemark le 22 et 25 septembre prochain), et pas mal d'absents importants, ça sera bien de se retrouver pour se ressouder un peu. Surtout qu'on s'était quittés au moins de juin sur des sensations un peu négatives...» a-t-il déclaré. Pas forcément de bon augure pour aborder une compétition aussi importante que celle qui se profile pour les champions en titre.