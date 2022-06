Oumar M'Bareck attise les convoitises

Après avoir brillé lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 sous le maillot des Mourabitoune (3 matches, 1 but), le jeune milieu de terrain mauritanien Oumar M'Bareck a attiré l'attention de plusieurs clubs en Europe dont l'AS Saint-Etienne, qui a failli s'offrir les services de l'international U20 avant que l'accord ne tombe à l'eau en raison de problèmes de recrutement chez les Verts.

Néanmoins, le mercato estival devrait être agité pour le numéro 8 de l'ASAC Concorde Nouakchott, actuelle quatrième du championnat mauritanien. En effet, le milieu de 20 ans attise les convoitises de plusieurs formations de Ligue 1 et Ligue 2, mais également à l'étranger. En effet, le SC Braga et le Vitoria Guimaraes sont attentifs à sa situation et pourraient passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours.