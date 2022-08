OM : le drôle de numéro d'Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Traditionnellement, les joueurs de Ligue 1 avaient droit à un numéro de maillot compris entre le numéro 1 et le numéro 30, sauf quelques exceptions pour les jeunes du centre de formation promus en équipe première par exemple. Cette saison, c'est fini, et les joueurs peuvent désormais avoir des numéros un peu plus loufoques, jusqu'au 99.

Alexis Sanchez lui a ainsi choisi de porter le numéro 70 à l'Olympique de Marseille, comme on peut le voir dans la vidéo de présentation du joueur publiée par les Phocéens sur les réseaux sociaux. Sûrement en référence au numéro 7 qu'il a longtemps porté, mais qui à Marseille appartient à Jonathan Clauss.