Naples-Inter Milan : les compos de la demi-finale retour de Coupe d'Italie

Ronaldo a tiré un penalty sur le poteau et Milan s'est vite retrouvé à dix. Dans ces circonstances et pour son retour à la compétition, la Juventus s'est qualifiée sans briller pour la finale de la Coupe d'Italie, hier soir (1-1, 0-0). Ce soir, la Vieille Dame connaîtra l'adversaire qu'elle affrontera le 17 juin prochain, au stade Olympique de Rome. L'autre demi-finale met aux prises le Napoli de Gennaro Gattuso à l'Inter d'Antonio Conte (21h).

A l'aller, ce sont les Napolitains qui s'étaient imposés 1-0 en terres milanaises, grâce à Fabien Ruiz. Ce soir, au stade San Paolo, pour la reprise, le Napoli se présente en 4-3-3, avec Ospina dans le but et une défense composée de Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly et Hysaj. Au milieu, Elmas, Demme et Zielinski seront chargés de contenir les offensives intéristes alors que devant Politano accompagne Mertens et Insigne. En face, en quête d'un but au moins, l'Inter se présente en 3-5-2, avec Handanovic au but, une défense à trois composée de Bastoni, Skriniar et de Vrij et d'une ligne médiane avec Young, Eriksen, Brozovic, Barella et Candreva. Devant, Lukaku et Martinez font la paire.

Les compositions d'équipes