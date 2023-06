Mercato : Lens passe la seconde pour recruter des milieux !

La suite après cette publicité

Cela fait plusieurs semaines que le danger approche, cette fois-ci, l’avis de tempête est déclaré au RC Lens. Dès le départ, ce mercato avait tout du piège pour le club artésien qui venait de boucler l’une des plus belles saisons de son histoire. Loïs Openda (RB Leipzig), Kevin Danso (Naples, AC Milan, Fiorentina), Facundo Medina (Premier League) font déjà l’objet d’offensives plus ou moins concrètes. De quoi plonger forcément les supporters dans le doute malgré l’arrivée officielle de Stijn Spierings, agent libre en provenance de Toulouse et avec quelques jolis noms annoncés ici où là.

Avec en plus un possible départ de Seko Fofana en Arabie Saoudite, la cellule de recrutement menée par Grégory Thil est déjà en pleine ébullition. Hormis Spierings, l’objectif du club artésien est de recruter un voire deux milieux supplémentaires (en fonction des départs) capables d’apporter de la densité et de la qualité à une équipe qui va jouer sur tous les fronts la saison prochaine. Et les cibles lensoises sont plutôt intéressantes même si elles ne correspondent pas forcément au profil d’un Seko Fofana par exemple.

Lens travaille sur une liste étendue de milieux de terrain

Comme nous vous l’avons révélé à FM, la piste menant à Habib Diarra est réelle. Mais le milieu de terrain de Strasbourg, véritable révélation de la saison en Ligue 1, est encore loin d’avoir quitté l’Alsace. La faute aux nouveaux propriétaires du RCSA qui ont bloqué le départ de leurs meilleurs joueurs et qui réclament des sommes énormes. Ainsi, les 11 M€ proposés par Lens il y a quelques jours ont été logiquement retoqués. Il faudra donc sortir le chéquier pour tenter d’arracher le jeune franco-sénégalais de 19 ans. Lens devrait d’ailleurs formuler une nouvelle offre.

Autre joueur suivi par Lens, Denis Zakaria. Le milieu de terrain international suisse de 26 ans qui appartient à la Juve, qui n’a que très peu joué en prêt à Chelsea la saison passée, est poussé vers la sortie par le club italien. Si l’OM a pris des renseignements sur l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach, Zakaria n’a pas encore tranché quant à sa future destination. Troisième joueur ciblé, un certain Andy Diouf.

Andy Diouf, une option sérieuse pour le RC Lens

Le milieu de terrain formé à Rennes a explosé cette saison au FC Bâle qui s’est empressé de lever l’option d’achat qu’il possédait sur le joueur. Si le club suisse n’est pas vendeur, il sait qu’il aura du mal à résister aux approches émanant de Bundesliga, d’Italie mais aussi de Ligue 1. Selon nos informations, le club artésien et son homologue suisse ont d’ores et déjà trouvé un accord verbal pour Diouf.

Ces trois joueurs font partie d’une liste plus étendue de milieux de terrain ciblés par le Grégory Thil et son équipe. Comme souvent, l’idée étant de se donner un maximum de possibilités à l’heure de boucler l’arrivée de joueurs. Voilà qui va rendre passionnant le mercato estival du deuxième club français qualifié en Ligue des Champions mais qui va donner des sueurs froides à Franck Haise ne sait absolument pas de quoi sera fait son équipe pour la reprise du championnat de France au mois d’août.