Real Madrid : Joselu, c’est imminent

C’est le jackpot pour Joselu ! A 33 ans, le troisième meilleur buteur de la Liga (16 réalisations inscrites en 34 matches), l’attaquant de l’Espanyol va quitter la Catalogne et une équipe reléguée en deuxième division pour filer au Real Madrid.

AS et Marca annoncent en choeur que l’arrivée du buteur blanquiazul est imminente. Grâce à une clause facilitant son départ en cas de relégation, Joselu serait prêté un an aux Merengues. La Casa Blanca n’aura qu’à assumer l’intégralité de son salaire. Joselu retournera ensuite à l’Espanyol.

