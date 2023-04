LdC : Manchester City écrase le Bayern Munich à l’Etihad Stadium

La suite après cette publicité

Le match était plus qu’attendu. Après plusieurs semaines d’attente, la Ligue des Champions reprenait ses droits ce mardi avec un véritable choc entre Manchester City et le Bayern, qui sonnait comme une finale. Toujours en quête de sa première C1 avec les Skyblues, Pep Guardiola ne devait pas se louper et optait pour une formation classique, avec pour exception la présence de B. Silva à la place de Mahrez. Côté Bayern Munich, Thomas Tuchel disputait sa première sortie en Europe avec le Bayern Munich et optait pour un 4-2-3-1 avec la présence de Sané, Gnabry, Musiala et Coman, alors que Mané débutait sur le banc.

Dans un début de match très tactique, Manchester City prenait un léger avantage sur son adversaire allemand, bien aidé par un Sommer proche de la faute technique devant Haaland (11e). Et malgré quelques fulgurances de Sané en première période, les Skyblues réussissait à prendre l’avantage grâce à un sublime but de Rodri. L’Espagnol pouvait lâcher une sublime frappe enroulée pour ouvrir le score (1-0, 26e). Face à des Bavarois en manque d’idée, à l’image de Serge Gnabry, Manchester City pouvait rentrer tranquillement au vestiaire avec l’avantage et aurait même pu faire mieux en fin de première période.

Le Bayern Munich s’est écroulé

Après la pause, Thomas Tuchel essayait de faire repartir la dynamique et c’est Sané qui parvenait à inquiéter Ederson, à deux reprises (46e et 49e). Le retour du vestiaire était plus compliquée pour les Cityzens, mais le Bayern Munich a laissé passer son temps fort. Car dans les 20 dernières minutes, Manchester City a passé la vitesse supérieure. Venu mettre la pression sur un Upamecano catastrophique ce soir, Grealish pouvait faire glisser pour Haaland. Le Norvégien brossait un magnifique centre pour B. Silva, qui signait le but du break (2-0, 70e). La défense du Rekordmeister était alors complètement à la rue.

Il faudra attendre quelques minutes plus tard pour voir le Bayern Munich complètement craqué. Sur un coup de pied arrêté dévié par Stones, Haaland, seul au second poteau, inscrivait son onzième but de la Ligue des Champions 2022-23 (3-0, 77e). Un match aller pleinement réussi pour Manchester City, qui n’aura plus qu’à assurer sa victoire à l’Allianz Arena. Cela sera face à un Bayern Munich dos au mur et peu habitué des revers laborieux dans cette Coupe aux grandes oreilles. Chelsea et le Real Madrid, qui affronteront le vainqueur de cette double-confrontation, s’affronteront mercredi soir (21 heures).