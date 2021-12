OM-Lokomotiv Moscou : les compositions probables

La suite après cette publicité

Troisième de la poule E en Europa League, l'OM ne pourra pas se qualifier pour la phase finale de la compétition. En effet, le club Olympien compte 4 points de retard sur la Lazio qui est dauphin du groupe. Il y aura tout de même un enjeu majeur dans ce dernier rendez-vous. Marseille devra faire match nul ou gagner face aux Russes afin de décrocher son billet pour les barrages de la Conference League.

Jorge Sampaoli devrait aligner une équipe compétitive pour affronter le Lokomotiv. On peut s'attendre à voir une équipe-type avec tout de même quelques changements. L'occasion peut-être de faire souffler Dimitri Payet ou de faire tourner en défense central. Il ne serait pas étonnant non plus de voir Gerson titulaire au vue de ses bonnes prestations de ces dernières semaines.