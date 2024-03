L’immense hommage de Jorge Sampaoli à Dimitri Payet

Jorge Sampaoli et Dimitri Payet ne sont plus à Marseille mais l’un comme l’autre n’ont pas oublié leur aventure commune de la saison 2021/2022. Le milieu de terrain avait compilé 10 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues après des difficultés sous André Villas-Boas. L’entraîneur, actuellement sans poste depuis son départ de Flamengo, a tenu à rendre hommage à son ancien numéro dans un message qui lui a adressé sur X pour son 37e anniversaire.

La suite après cette publicité

«Il n’y a rien de plus gratifiant pour un entraîneur que de voir son travail impacter positivement la carrière d’un joueur. Ma mémoire a été marquée par tous les beaux gestes de Dimitri au Vélodrome et dans les stades emblématiques d’Europe. Que les maillots numéro 10 ne cessent jamais d’exister. Joyeux anniversaire Payet!» Un hommage saisissant qui donnera à coup sûr une certaine nostalgie aux supporters de l’OM.