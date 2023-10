Barça : la raison de l’étrange disparition de Lamine Yamal en plein match dévoilée

Hie soir, le FC Barcelone a pris la tête du groupe H grâce à sa victoire sur la pelouse du FC Porto (1-0). Mais durant la rencontre, une scène a surpris tout le monde. Titulaire au coup d’envoi, le jeune Lamine Yamal a disparu du match pendant près de dix minutes, faisant ses coéquipiers à dix contre onze, avant d’être remplacé à la 81e minute. Plus tard, Xavi a donné la raison de cette disparition soudaine.

« Il ne se sentait pas bien. Il avait une très forte douleur à l’estomac, c’est ce qu’il m’a dit. On a profité d’un arrêt de jeu pour le faire rentrer rapidement au vestiaire, mais on n’a pas pu. On a souffert, comme lors de l’expulsion de Gavi. Au final, nous avons tout donné pour prendre trois points », a déclaré le coach du Barça sur Movistar.