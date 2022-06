Le PSG et Nice veulent rapidement trouver un accord pour Galtier

Ce n'est désormais un secret pour personne, Luis Campos a fait de Christophe Galtier la priorité pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc la saison prochaine. Les discussions entre le club de la capitale et l'OGC Nice ont débuté il y a peu mais un accord pourrait bien être rapidement bouclé puisque les deux clubs veulent vite préparer la saison.

Selon nos informations, le PSG et Nice veulent trouver un accord le plus rapidement possible. Nice ne veut plus de Galtier et s'est déjà mis d'accord avec Lucien Favre alors que le PSG veut absolument boucler ce dossier pour se concentrer pleinement sur sa saison. Lucien Favre est d'ailleurs attendu à la reprise le 27 juin prochain du côté de Nice et donc un accord pourrait être trouvé bien avant cette date pour que les deux clubs puissent préparer au mieux leur saison.