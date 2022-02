LdC, Inter-Liverpool : la réaction d'Edin Dzeko

L'Inter s'est incliné à domicile ce mercredi soir face à Liverpool (0-2, 8e de finale aller de Ligue des Champions). La réaction d'Edin Dzeko, au micro de DAZN, dit tout de l'état d'esprit qui réside actuellement dans le vestiaire nerazzurro après ce revers.

«Nous avons fait un grand match pendant 75 minutes, en concédant peu d’occasions à Liverpool. C’est dommage de prendre un but sur corner, action sur laquelle on doit être fort, mais ce sont les grandes équipes : si tu ne marques pas, elles te punissent. Tous les garçons ont tout donné, mais ça n’a pas suffi. On sort de cette défaite la tête haute parce que nous sommes conscients d’avoir tout donné. On va essayer jusqu’au bout. Ce n’est pas un bon résultat pour nous, mais concentrons-nous maintenant sur le championnat et on verra ensuite», a lancé le Bosnien.