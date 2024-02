PSG : un ancien du Barça allume Luis Enrique

Demain soir, le PSG a rendez-vous avec la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Avant ce choc, Jérémy Mathieu, qui a joué sous les ordres de Luis Enrique au FC Barcelone, a été interrogé sur le coach parisien par beIN Sports. L’occasion de dire ce qu’il pense de lui, avec franchise.

«On va dire que notre expérience était mitigée. Mitigée et pourtant, c’était lui qui me voulait et on s’était presque réunis en secret pour discuter (avant sa signature). C’est un coach qui ne te parle pas beaucoup et que ne te met pas trop en confiance (…) Moi, je joue beaucoup sur la confiance et parfois, je faisais des gros matchs et après j’étais sur le banc. Donc en fait, j’avais besoin de continuité. C’est ça que je ne comprenais pas. Mais il ne m’a jamais expliqué pourquoi. Peut-être qu’il n’avait pas le temps, je n’en sais rien, ou peut-être qu’il fonctionne comme ça. Non je ne sais pas pourquoi mais ce n’est pas grave et je pense que c’est son fonctionnement. C’est comme ça.» Cette façon d’être pourrait-elle être un problème à Paris ? «Peut-être. Après est-ce qu’il a changé sa façon d’être et de faire ? Je ne sais pas. Nous c’était comme ça et moi, j’ai eu du mal à la fin.» Luis Enrique appréciera…