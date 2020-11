L'Espagne salue le retour en grâce d'Eden Hazard, Pep Guardiola scelle son avenir à Manchester city

La suite après cette publicité

La résurrection d'Eden Hazard enflamme l'Espagne

À Madrid, les polémiques et les critiques sont oubliées ce matin. Pour Marca, il y a même «quelque chose à célébrer» avec le retour en forme d'Eden Hazard. Face à Huesca, le Belge était titulaire et a inscrit un superbe but. Il a grandement participé à la victoire de son équipe (4-1). «Le Belge a été froid dans la célébration mais se montre de plus en plus intégré et en forme.» L'autre grand monsieur de cette rencontre n'est autre que Karim Benzema, auteur d'un doublé. Pour AS, cette nouvelle victoire des hommes de Zidane leur permet de prendre le large sur leur principal concurrent en championnat avec huit points d'avance sur le Barça. «Les Merengues se réveillent en tant que seul leader de la Liga !» En tous cas ce retour en forme d'Eden Hazard fait le bonheur de la Casa Blanca et ne passe pas inaperçu en Belgique où La Dernière Heure s'enflamme avec un «Hazard buteur, enfin le vrai retour !»

Les déclarations de Guardiola sur son avenir font grand bruit

En Angleterre, les déclarations de Pep Guardiola font grand bruit depuis hier. Alors qu'un retour du coach espagnol au Barça était évoqué ces derniers jours, Guardiola a tenu à mettre les choses au point après la victoire de City face à Sheffield (1-0). Cela fait d'ailleurs la Une du Daily Express où la déclaration de l'Espagnol ne passe pas inaperçue : «Je l'ai dit à de nombreuses reprises, ma période comme entraîneur de Barcelone est terminée, a-t-il confié. Je pense que dans la vie, on ne doit faire les choses qu'une fois. Je suis incroyablement heureux ici. Je suis ravi d'être à Manchester et j'espère que je ferai du bon travail cette saison pour rester plus longtemps.» De quoi mettre fin aux spéculations. Pour le Daily Star, «Pep fait un retour en arrière pour de bon», son avenir ne s'écrit plus au Barça ! Enfin, de son côté le Mirror revient sur la courte victoire de Liverpool (2-1) contre West Ham. Pour le tabloïd, il ne fait aucun doute que «les Reds sont de retour au sommet» et qu'il va être difficile de les déloger de leur place de leader de la Premier League désormais.

Ronaldo attendu, l'Inter retenu, l'AC Milan a un coup à jouer

En Italie, la Juventus attend de pied ferme le retour de Cristiano Ronaldo après presque trois semaines d'absences. Positif à la Covid-19, le Portugais est enfin rétabli et comme l'indique Tuttosport sur sa Une, c'est « la secousse CR7 pour la Juve. » «Les Bianconeri veulent retrouver la victoire à Cesena contre le Spezia. Cristiano est là et se sent prêt à jouer. » D'ailleurs comme l'a confirmé l'entraîneur de la Vieille Dame, Andrea Pirlo, la star sera associée à Paulo Dybala. Ce qui donne un nouvel élan à la Juve avec ce duo qui a fait tant de mal la saison passée. L'autre candidat au titre, l'Inter s'est pris les pieds dans le tapis hier soir face à Parme. Un match nul (2-2) qui fait la couverture du Quotidiano Sportivo. Et c'est la Var qui est pointée du doigt ce matin : «Une VAR cauchemardesque, la grosse colère de l'Inter, une véritable farce», écrit le journal transalpin. Marotta, le directeur sportif du club, n'a pas été tendre après la rencontre : «Ils nous ont refusé un penalty net», s'est-il emporté. L'autre Milan, lui, joue à 12h30 face à l'Udinese et a une belle occasion de conforter sa place de leader dans cette Serie A à rebondissement.