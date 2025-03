PSG : le vestiaire s’est enflammé pour Gianluigi Donnarumma

Le PSG a de quoi avoir le sourire. En déplacement sur la pelouse d’Anfield dans le cadre de son huitième de finale retour de la Ligue des Champions après sa défaite 0-1 au Parc des Princes, les champions de France se sont imposés sur le même score, sortant ensuite les Reds aux tirs au but. Pour réaliser cet exploit, les Franciliens ont eu besoin d’un grand Gianluigi Donnarumma, qui a largement répondu présent ce mardi.

Le portier italien a réalisé une performance de haute volée, d’abord pendant 120 minutes, puis a sorti les penalties de Darwin Nunez et Curtis Jones pour offrir la victoire aux siens. Élu homme du match, le gardien de but de 26 ans a été fêté par ses partenaires qui ont lâché des "MVP", comme l’a dévoilé le club dans une vidéo postée sur X. Le sourire aux lèvres, on peut voir l’intéressé s’enthousiasmer après le succès de son équipe : « Merci Paris, merci ! C’est pour vous ! C’est pour vous ! » De bon augure pour la suite.