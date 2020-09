Alfredo Morelos plaît beaucoup à la Fiorentina

Cible de longue date du LOSC avec lequel il avait même un accord contractuel, Alfredo Morelos (24 ans) n'a plus de nouvelles du club nordiste depuis plusieurs semaines. Si le dossier est plus mis en stand-by qu'autre chose, Lille va devoir s'activer. Car le buteur international colombien (7 sélections - 1 but), qui a joué 5 matches depuis la reprise (4 de Scottish League + un de Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen) et marqué deux buts, est plus que jamais sur le départ. Écarté par Steven Gerrard lors du dernier match face à Kilmarnock, Alfredo Morelos attend patiemment qu'un club passe enfin à l'offensive. Et cela pourrait rapidement être le cas.

Selon nos informations, la Fiorentina, qui cherche activement un numéro 9, a mis le serial buteur des Rangers (une cinquantaine de buts en trois saisons passées en Ecosse) en tête de liste. Mais avant de passer réellement à l'offensive, le club florentin doit vendre. Pour rappel, le club écossais réclame toujours 20 M€ pour le libérer.