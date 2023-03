Ligue 1 : l’AS Monaco tombe à domicile face au Stade de Reims

Toujours invaincu sur ses 18 dernières sorties, le Stade de Reims souhaitait poursuivre cette superbe dynamique sur la pelouse de Louis-II, où il affrontait l’AS Monaco, sortie du podium par la victoire lensoise à Clermont en début d’après-midi. Le club du Rocher, qui restait sur deux matches sans la moindre victoire (1 match nul et 1 défaite), devait absolument se relancer à domicile s’il voulait rester dans la course à la Ligue des Champions. La formation champenoise, quant à elle, pouvait compter sur son attaquant prolifique Folarin Balogun, à égalité avec le Monégasque Wissam Ben Yedder au classement des buteurs (16 buts chacun).

La suite après cette publicité

Le début de la rencontre était très animé entre les deux formations, qui s’offraient réciproquement quelques espaces dans leurs défenses respectives. Lopy chauffait d’abord les gants de Nübel d’une frappe lointaine, mais pas assez bien placée pour le tromper (4e). Derrière, Ben Yedder trouvait le chemin des filets sur une belle ouverture de Golovin dans le dos de la défense, mais l’arbitre tardait à signaler une position illicite de l’international français, qui se voyait refuser une 17e réalisation en L1 (8e). Il s’emmêlait ensuite les pinceaux dans la surface (29e) avant de trouver ensuite le poteau sur un ballon piqué ayant trompé Diouf (30e).

À lire

Monaco - Reims : les compositions sont là

L’ASM trop imprécise

L’autre serial buteur présent dans la Principauté, Folarin Balogun, essayait à son tour de tromper le gardien adverse, avant la pause, mais tombait sur une belle sortie de Nübel sur sa frappe du droit (40e). Finalement, au retour des vestiaires, ce duel se répétait, mais était remporté par l’Anglais, profitant de la main pas assez ferme de l’ancien portier de Schalke 04, qui inscrivait donc son 17e but personnel en championnat. Néanmoins, cette ouverture du score amenait les hommes de Will Still à reculer sur le terrain, laissant plus le ballon et l’ascendant du match aux joueurs de Philippe Clement, peu inspirés dans le dernier tiers.

La suite après cette publicité

L’entraîneur belge réalisait alors un coaching offensif, qui faisait la différence en multipliant les opportunités, mais tombait sur un Diouf impérial dans ses buts (3 arrêts). Et s’il n’était pas sur les ballons, sa défense le sauvait d’une possible égalisation. En fin de match, Balogun, en contre, lisait bien la relance ratée de Sarr mais perdait son face-à-face avec Nübel (85e). Malgré quelques montées dans la zone de vérité rémoise et un tir au-dessus de Cajuste dans l’autre camp (90+2e), l’AS Monaco enchaîne un troisième revers à domicile toutes compétitions confondues et terminera ce week-end hors du podium. Avec ce court succès, Reims enchaîne un 19e match sans défaite et revient à quatre unités du top 5, synonyme d’Europe.