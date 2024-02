PSG - Real Sociedad : pourquoi Luis Enrique a préféré Lucas Beraldo à Lucas Hernandez

Les observateurs et supporters du Paris Saint-Germain peuvent en témoigner. Depuis l’arrivée de Luis Enrique dans la capitale française, les surprises sont monnaie courante à l’heure où le club parisien dévoile son onze de départ. Ce mercredi soir, pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions disputé et finalement remporté (2-0) contre la Real Sociedad, l’ancien technicien du FC Barcelone a une fois de plus étonné tout son monde. Attendu dans le couloir gauche de la défense parisienne, Lucas Hernandez, auteur d’un très bon début de saison, prenait ainsi place sur le banc francilien. Le technicien des Rouge et Bleu optant pour le surprenant choix, Lucas Beraldo. Une décision déroutante et largement commentée tout au long de la rencontre. Il faut dire aussi que le Brésilien de 20 ans n’a pas vraiment donné raison à son coach.

La suite après cette publicité

Arrivé cet hiver en provenance de Sao Paulo, le numéro 35 du PSG n’a, certes, pas commis de grossières erreurs mais la fragilité aperçue lors de ses premières sorties avec la formation parisienne a malheureusement été confirmée face aux Basques. En grande souffrance face à Takefusa Kubo, le néo-Parisien, pas forcément à l’aise dans ce rôle de latéral, a souvent été dépassé défensivement. Recruté cet hiver pour 20 millions d’euros, il a alors fait étalage de toutes ses difficultés. Friable techniquement (18 ballons perdus), régulièrement dépassé par la vivacité et le pressing des Txuri-urdinak, il a par ailleurs peu participé au jeu offensif des siens, laissant longtemps Bradley Barcola sevré de ballons. Embarqué dans un collectif pour le moins amorphe au cours du premier acte, à l’image d’un Achraf Hakimi tout aussi décevant, le joueur de 20 ans, crédité d’un 2,5 par la rédaction FM, a globalement souffert pour ce baptême européen.

À lire

PSG - Real Sociedad : le post de Vitinha après la victoire

Luis Enrique assume «un choix sportif» !

Logiquement interrogé sur ce choix au coup de sifflet final, Luis Enrique assumait pourtant totalement sa décision, assurant au passage que l’ancien défenseur du Bayern Munich - un temps annoncé touché musculairement à la cuisse - était à 100% physiquement. «Non, il n’y avait pas de problème physique. Pourquoi vous êtes journalistes ? Parce que vous posez des questions. Je suis entraîneur parce que je fais des choix. J’ai mis les 11 que je considérais meilleurs pour commencer le match. Si je devais recommencer, je rechoisirais probablement les onze mêmes joueurs», lançait, à ce titre, le technicien espagnol en conférence de presse. Une sortie tranchée qui ne devrait cependant pas convaincre son auditoire, qui plus est au regard de l’entrée en jeu solide effectué par le champion du monde 2018, qui était sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune.

La suite après cette publicité

Successeur de Danilo Pereira, titularisé en défense centrale aux côtés de Marquinhos, Hernandez a en effet confirmé toutes ses aptitudes dans ce rôle de latéral gauche. Jamais dépassé, le numéro 21 parisien (3 duels remportés sur 3 disputés, 2 ballons récupérés) a ainsi apporté une plus grande sérénité dans ce registre, alors que Lucas Beraldo était lui repositionné dans la charnière centrale francilienne. Précisons, dans cette optique, que le jeune auriverde s’est lui montré bien plus convaincant une fois replacé au coeur de la défense des Rouge et Bleu. Malgré tout, ce pari raté amène une interrogation de taille : comment Lucas Hernandez, qui n’a toujours pas reçu d’explications de son coach, a vécu ce surprenant déclassement ? Si les futurs choix de Luis Enrique à ce poste seront logiquement scrutés de près, reste désormais à savoir si le technicien parisien renouvellera l’expérience, le 5 mars prochain, du côté d’Anoeta à Saint-Sébastien…