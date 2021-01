Kevin Strootman explique son choix de quitter l'OM

L'arrivée de Kevin Strootman (30 ans) en prêt sec au Genoa n'est pas encore officielle, mais le Néerlandais a déjà accordé sa première interview en Italie, au micro de Sky Sport, pour expliquer son choix de quitter l'Olympique de Marseille. «J'étais dans une situation négative, je n'ai pas beaucoup joué dernièrement alors j'ai parlé avec ma famille et mon agent : nous voulions revenir en Italie», a-t-il lâché.

La suite après cette publicité

Titulaire une seule fois en Ligue 1 cette saison (11 apparitions au total), le Néerlandais, arrivé en 2018 dans les valises de Rudi Garcia pour 25 M€ + 3 M€ de bonus, souhaitait donc retrouver la Botte et le goût de jouer. «Je suis très content de revenir en Italie, j'étais très bien ici, puis je suis parti en France. Maintenant, je suis content de cette opportunité et de l'occasion de jouer pour le Genoa. (...) Je veux montrer sur le terrain ce que je suis capable de faire, c'est pour ça que je suis venu», a-t-il confié.

Enthousiasme retrouvé

Également pisté par Cagliari, le milieu de terrain, dont le salaire (500 000€ par mois environ) sera pris en charge à parts égales par les deux écuries selon la presse italienne, n'a pas hésité. «Le Genoa a été immédiatement intéressé et a tout fait pour me recruter. J'en suis très content. J'ai parlé avec ma famille, ils ont fait un effort pour moi et moi aussi», a-t-il expliqué.

Désormais, l'international oranje, qui retrouve Luca Pelligrini et Mattia Destro, deux anciens coéquipiers à l'AS Roma, veut prouver au Grifone qu'il ne s'est pas trompé. «Je suis content d'être ici, mais je veux le démontrer sur le terrain. Maintenant, je ne pense qu'à aider le club : j'espère apporter quelque chose à cette équipe déjà forte. Je suis impatient de découvrir mes nouveaux partenaires à l'entraînement et de jouer avec eux», a-t-il conclu, enthousiaste. Un sourire qu'il avait visiblement perdu à l'OM.