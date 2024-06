EdF : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Une courte victoire 1-0, un peu d’ennui, mais une solidité à toute épreuve ou presque et une prestation collective pleine de solidarité. Voilà qui a forcément fait plaisir à Didier Deschamps le sélectionneur français, qui a dit sa satisfaction au micro de TF1.

La suite après cette publicité

« Content de ce qu’ont fait les joueurs. On a eu des occasions de faire le break mais tous les matches sont difficiles. Il y avait une équipe qui avait du répondant. On n’ a pas tout bien fait mais collectivement, il y a eu de la solidité et de la générosité. On aurait pu être plus précis offensivement mais c’est très bien de commencer par une victoire, c’est une bonne habitude », a déclaré DD, qui a également donné des nouvelles du nez de Kylian Mbappé.