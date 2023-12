Allemagne : les clubs professionnels vont perdre un milliard d’euros !

L’Allemagne n’hésite jamais à innover en ce qui concerne le football. Alors que la Bundesliga est un championnat attractif depuis des décennies, les clubs de première et deuxième division ont adopté une nouvelle réforme ce lundi. À l’occasion de l’assemblée générale de la ligue de football allemande (DFL), 24 des 36 clubs professionnels d’outre-Rhin ont voté favorablement pour la mise en place d’une motion qui contraindra les clubs professionnels à verser une partie de leurs droits télévisés à la Ligue. Selon les premières estimations, chaque club cédera un peu moins de 10% de ses droits TV.

Au total, la Ligue pourrait percevoir près d’un milliard d’euros suite à cette nouvelle loi. Adoptée ce lundi pour les 20 prochaines années, cette dernière doit encore être affinée et négociée. Le Bayer Leverkusen et Wolfsburg, appartenant respectivement à Bayer et Wolkswagen, seront exemptés de cette motion car ils appartenaient déjà à ces groupes avant la création de la Bundesliga. La DFL a promis que cet argent servira à la promotion du championnat à l’international.