Le RB Leipzig très chaud sur Elie Kroupi Jr

En dépit de son parcours catastrophique en Ligue des Champions, le RB Leipzig est une valeur sûre de Bundesliga et trône actuellement au 4e rang du championnat. Le club allemand est un vrai fan de Ligue 1 et fait souvent son marché en France grâce à la présence de scouts qui sillonnent l’Hexagone. Le club de la Saxe l’a prouvé par le passé en recrutant Ibrahima Konaté (Sochaux), Nordi Mukiele (Montpellier), Christopher Nkunku (PSG) et plus récemment Mohamed Simakan (Strasbourg), Castello Lukeba (OL) et Loïs Openda (Lens). Un véritable tremplin pour des joueurs encore présents à Leipzig que pour ceux partis vers d’autres cieux. Et la formation qui appartient à Red Bull n’entend pas s’arrêter là et vise un nouveau talent "made in France".

Selon nos informations, le très précoce Elie Kroupi Junior (18 ans) plaît beaucoup au club coaché par Marco Rose. Il faut dire que l’attaquant de Lorient s’est fait connaître la saison passée en Ligue 1 pour ses débuts en pro (5 buts et 3 passes décisives en 30 matches de L1). Polyvalent, l’international tricolore U19 est capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque que ce soit en milieu offensif, en ailier gauche ou en deuxième attaquant. Mais c’est au poste de numéro 9 qu’il s’épanouit le plus. Brillant en Ligue 2, le natif de Lorient, sous contrat jusqu’en juin 2026, a déjà marqué 7 buts en 11 apparitions en L2 et a tapé dans l’œil de Leipzig. Des discussions pourraient rapidement débuter entre les différentes parties. Pour rappel, le joueur est estimé à 8 M€ et les Merlus, qui sont en difficulté financière, pourraient être tentés à l’idée de céder leur meilleur espoir pour renflouer ses caisses. À suivre.