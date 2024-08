Mason Greenwood tout proche de représenter la Jamaïque

En quelques années, la carrière de Mason Greenwood a totalement basculé. Considéré comme le plus gros espoir du football anglais, véritable pépite de Manchester United, l’attaquant de 22 ans a été épinglé dans une affaire de violences conjugales et d’agression sexuelle. Depuis, après un passage en détention, il a été blanchi par la justice anglaise pour «retrait de témoins». Au niveau sportif, écarté par Manchester United pendant plus d’un an, il a rebondi en prêt la saison dernière à Getafe. Un prêt concluant qui lui a ouvert les portes de l’OM. Depuis son arrivée à l’OM, l’attaquant anglais semble en jambes puisqu’il a inscrit un doublé le week-end dernier face à Brest (5-1), délivré deux passes décisives et obtenu un penalty.

La suite après cette publicité

De quoi relancer son avenir footballistique. Et ce vendredi, la presse anglaise évoque sa carrière internationale. Convoqué à une seule reprise par les Three Lions avant d’être logiquement hors de course, Mason Greenwood devrait reporter le maillot d’une sélection. Mais ce ne sera visiblement pas l’Angleterre. Selon The Sun, il s’apprête à renoncer à sa nationalité anglaise pour représenter la Jamaïque, son pays d’origine. La FA a déjà reçu une demande de changement de nationalité sportive de la part de la fédération jamaïquaine. Un changement possible depuis quelques années grâce à la nouvelle loi de la FIFA. Même s’il a joué un match officiel (en Ligue des Nations), ce dernier remonte à 4 ans et lorsqu’il avait 18 ans. Pour rappel, le changement de nationalité est désormais possible pour les joueurs n’ayant pas plus de trois capes avec leur première sélection, avant leurs 21 ans.