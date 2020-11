Serie A : Victor Osimhen remet Naples sur le chemin du succès à Bologne

On disputait la 7e journée de Serie A en Italie ce week-end, avec une rencontre qui opposait Bologne (14e) à Naples (7e), en fin d'après-midi. Si les locaux restaient sur un succès face à Cagliari (3-2), les Napolitains avaient eux à cœur de se racheter après avoir chuté face à Sassuolo (0-2), au stade San Paolo, le week-end dernier. Au Stadio Renato Dall'Ara, Tiémoué Bakayoko était titulaire au sein du 4-2-3-1 de Gennaro Gattuso. Double buteur lors de la précédent journée, le Gambien Musa Barrow, 21 ans, était lui aussi aligné d'entrée par Sinisa Mihajlovic.

Autre ancienne tête connue de Ligue 1, c'est Victor Osimhen qui inscrivait le seul but du match, de la tête, à la réception d'un joli centre d'Hirving Lozano déposé au second poteau (0-1, 23e). Le deuxième but de la saison de l'ancien Lillois, qui croyait ensuite offrir le but du 2-0 à Kalidou Koulibaly, venu porter le surnombre dans la surface, mais c'était sans compter une main qui n'échappait pas aux assistants vidéo (50e). A quatre minutes du terme, Bologne avait une triple occasion. Mais ni Orsoloni, ni Palacio, ni Svanberg ne parvenaient à conclure (86e) ! Un court mais précieux succès pour le Napoli, qui grimpe à la 3e place du classement.