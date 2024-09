OM : Pierre-Emile Højbjerg adore Mason Greenwood

Arrivé cet à la surprise générale, Mason Greenwood n’a pas mis de temps avant de séduire les supporters de l’OM. Buteur lors des trois premières journées de Ligue 1, l’Anglais en est déjà à 5 réalisations, ce qui en fait le meilleur marqueur du championnat de France. Des performances bluffantes, qui lui ont permis d’être élu joueur du mois d’août de son club, et d’ailleurs saluées par son coéquipier Pierre-Emile Højbjerg.

«Mason montre déjà ses choses avec Marseille. Il a bien fait. Mais c’est important de tenir la puissance, la façon de travailler. Je ne veux pas trop en dire sur Mason, parce qu’il a tellement de qualités. Je veux juste qu’il continue jusqu’à la fin, a exprimé le Danois dans un entretien à BFM Marseille. Commencer à parler de star ou de meilleur joueur, je n’aime pas trop ça. C’est important de rester sur le travail et qu’il continue, parce qu’on sait tous l’importance qu’il a pour nous. C’est un garçon bien aimé dans le vestiaire. Il faut qu’il continue à bien travailler et à aider l’équipe toutes les semaines. S’il ne marque pas, ce n’est pas grave, mais il doit bien travailler pour l’équipe et faire les choses sérieusement tous les jours.»