Liga : dans un match animé avec la VAR, Valladolid fait chuter la Real Sociedad

Fin de série. Ce samedi, dans le cadre de la 11ème journée de la Liga, la Real Sociedad s'est inclinée sur la pelouse du Real Valladolid sur la plus petite des marges (0-1). La faute à une réalisation signée Sergio Leon en première période. Mais aussi à la VAR, autre acteur de cette partie.

La suite après cette publicité

Les locaux se sont d'abord vus refuser un but pour une faute de Monchu (11e), avant que les visiteurs ne subissent le même sort (Kubo pour une faute, 45e puis Zubimendi pour un hors-jeu, 83e). Les Bleu et Blanc voient ainsi leur série de cinq succès de rang s'arrêter, manquant l'occasion de recoller provisoirement au Barça en deuxième position. Le club de Ronaldo reste lui 11ème et prend ses distances avec le bas du tableau.