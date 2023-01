PSG : un maillot de Lionel Messi vendu contre 43 623€

La suite après cette publicité

Lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Angers, au Parc des Princes, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 (2-0), Lionel Messi faisait son grand retour sous les couleurs de son club, après son sacre au Qatar, lors du Mondial 2022. Son premier sacre de champion du monde, avec l’Argentine. Contre le SCO, c’était donc sa première sortie depuis son titre.

Et cela vaut un certain prix. Car ce premier maillot du PSG porté par Lionel Messi, en tant que champion du monde, a été arraché contre 43 623 euros, selon une information du Parisien. Depuis novembre dernier, le PSG établit un système de ventes aux enchères de maillots portés par ses joueurs. Lors de cette même vente, le maillot de Neymar est parti contre «seulement» de 7 894 euros. Pour les tuniques de Kylian Mbappé arborées contre Lens ou Strasbourg, les acheteurs ont déboursé 14 083 et 15 017 euros

À lire

Mercato : le PSG a débuté les négociations avec le remplaçant de Pablo Sarabia !