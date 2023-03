Manchester United : coup de théâtre dans le dossier Harry Kane

La suite après cette publicité

Attaquant emblématique de Tottenham, Harry Kane est devenu, à 29 ans, le meilleur buteur de l’histoire des Spurs avec 267 buts inscrits en 416 apparitions. Un buteur apprécié par tous les fans du club londonien. Mais cet été, Kane risque de leur briser le coeur. Car avec un contrat courant jusqu’en 2024, un départ de l’Anglais est plus que jamais probable s’il ne prolonge pas.

Après avoir déjà failli le faire il y a deux ans lorsque Manchester City est venu frapper à sa porte, Harry Kane semble cette fois bien décidé à quitter son cocon. La raison est simple : Tottenham n’est pas armé comme les cadors de la scène européenne pour lui permettre de garnir sa vitrine à trophées. Mais aujourd’hui, un petit rebondissement est survenu.

Ces derniers mois, les nombreux observateurs situaient l’avenir du vice-champion d’Europe 2021 du côté de l’Allemagne. Au Bayern Munich plus exactement. Depuis le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone, les Bavarois lui cherchent un remplaçant. Sadio Mané est bien arrivé, mais le Sénégalais n’a pas le même profil recherché. Mais attention, car Manchester United est sur le coup. The Sun révèle que les Red Devils sont très confiants sur les chances de voir Kane débarquer à Old Trafford, surtout si Tottenham ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions.

Et ce n’est pas tout. Si un tel scénario se produit, les Spurs reverraient leurs exigences financières à la baisse (moins de 110 M€). Contacté par MU via des intermédiaires, le clan Kane se serait également montré ouvert, ce qui a renforcé le sentiment de confiance des Mancuniens. Une confiance qui sera encore plus forte si l’ambitieux Qatar rachète le club et débloque une enveloppe de folie pour le mercato. MU va-t-il jouer un vilain tour au Bayern ?