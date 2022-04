JT Foot Mercato : le terrible malaise des nouvelles stars du PSG

La suite après cette publicité

La mauvaise adaptation des recrues parisiennes

Parmi les recrues estivales qu'a enregistrées le PSG lors de la dernière intersaison, beaucoup ont eu du mal à s'imposer. Justement, Sergio Ramos s'est livré sur son adaptation très compliquée, dans un entretien accordé au site du PSG. «Oui, enfin, surtout au début, c’est difficile de s’adapter. J’ai été beaucoup d’années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles. Ce n’était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison». Un cas qui ressemble à celui de Lionel Messi, quittant un environnement qu'il connaissait par cœur, pour arriver en terre inconnue. Quant à Gianluigi Donnarumma, l'Italien a souffert de la forte concurrence avec Keylor Navas à son poste. Au milieu de terrain, plusieurs journaux anglais ont aussi évoqué le mal-être de Georginio Wijnaldum à Paris cette saison, lui qui aurait pensé à un retour en Premier League. Il semble bien difficile pour les nouvelles recrues parisiennes de trouver leurs marques.

La situation se complique à Chelsea

Toujours en attente d'un repreneur et surtout interdit de recruter par le gouvernement britannique tant que le processus de rachat ne sera pas bouclé, le moral est au plus bas à Chelsea. Plusieurs cadres du club voudraient quitter le navire. C'est le cas d'Antonio Rüdiger, d'Andreas Christensen, mais aussi de César Azpilicueta, les trois joueurs étant en fin de contrat cet été. Selon The Times, Jorginho songe aussi à quitter le club londonien. Le journal a aussi expliqué que l'annonce du départ de Rüdiger avait mis un sacré coup au moral des joueurs et du staff technique. Justement, Thomas Tuchel en personne est concerné. D'après The Times, il y a de vrais gros doutes en ce qui concerne son futur à Chelsea.

L'AS Monaco songe au recrutement d'Issa Diop

Dans le sens des arrivées sur le rocher, le club de la Principauté penserait à Issa Diop pour se renforcer d'après nos informations. Un joueur qui pourrait pallier le départ de Benoît Badiashile cet été, lui qui est pisté par Newcastle. Mais pour Diop, l'AS Monaco devra faire face à une grosse concurrence puisque l'OL est aussi sur les rangs, de même que Manchester United. En revanche un champion du monde pourrait bien quitter le Rocher, il s'agit de Djibril Sidibé qui sera en fin de contrat cet été. Selon nos informations, le Hertha Berlin et Schalke 04, qui pourrait remonter en Bundesliga, sont intéressés par son profil.