Bundesliga : Bochum dispose de l'Eintracht Francfort

A l'occasion de la 9ème journée de Bundesliga, Bochum accueillait l'Eintracht Francfort au Vonovia-Ruhrstadion. Victorieux de Greuther Fürth (1-0) le week-end dernier, les locaux souhaitaient enchaîner devant leur public. De son côté, l'Eintracht voulait se reprendre après sa contre performance à domicile face au Hertha Berlin (1-2).

Le match démarrait sur d'excellentes bases pour les hommes de Thomas Reis qui ouvraient le score par Blum (1-0, 3ème). Dans le temps additionnel, Polter délivrait les siens et inscrivait le deuxième but (2-0, 90+2). Grâce à ce troisième succès de la saison, Bochum passait devant son adversaire du soir au classement et se hissait à la quatorzième place. L'Eintracht Francfort basculait de son côté au quinzième rang.

