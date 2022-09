Javier Tebas allume encore Kylian Mbappé et le PSG !

La suite après cette publicité

Javier Tebas n'a décidément pas sa langue dans sa poche. Profitant de la moindre occasion pour critiquer le Paris Saint-Germain, le dirigeant espagnol a une nouvelle fois sorti la sulfateuse. Interrogé, ce vendredi en conférence de presse, sur la force de la Liga après le départ des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ou l'arrivée manquée de Kylian Mbappé, le natif de San José n'a pas hésité à envoyer un tir au gamin de Bondy et... à la Ligue 1 : «si nous regardons les clubs où ils sont, nous voyons que ce sont des clubs qui dépensent de l’argent à tout va. Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils viennent, mais ils n'étaient pas là non plus l'année dernière. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif».

En mai dernier, Tebas avait d'ailleurs remis en question l'honnêteté des hautes sphères parisiennes quant à la prolongation du champion du monde 2018. «Le PSG, avec plus de pertes et de masse salariale que le Real Madrid ou le Barça, prolonge Mbappé avec des montants aussi élevés. C'est impossible s'il n'y a pas de tricherie sur les parrainages ou les apports en capital à un niveau supérieur à celui établi par l'UEFA. Le président du PSG peut-il faire ce qu'il veut parce que l'UEFA dépend financièrement de lui ? Ce n'est pas possible», avait ainsi lâché l'avocat espagnol. Et Tebas ne s'est pas arrêté là...

Javier Tebas s'en prend (encore) au PSG et à Mbappé...

Fervent détracteur de ce qu'il appelle les "clubs-États", à l'instar du Paris Saint-Germain ou de Manchester City, Tebas s'en est également pris à ces deux-clubs et à la Premier League en général. «Nous allons continuer à travailler, car la question des états de club ou des mécènes doit être approfondie. L'UEFA a sanctionné le PSG et City pour les empêcher de concourir en Europe, mais c'est le TAS qui a levé la sanction. L'UEFA sait où se situe le problème. Le contrôle économique du football serait une autre histoire si le TAS avait confirmé la sanction de l'UEFA, a-t-il affirmé, avant de s'en prendre au Championnat anglais.

«La Liga a perdu 222 millions d'euros et la Premier League a perdu 1,309 milliard d'euros. La Premier League a un chiffre d'affaires plus élevé, ce qui n'est possible que grâce aux chèques des actionnaires. Ce sont différents modèles. C'est une question que nous allons mettre sur la table de l'UEFA. S'ils ne se ressaisissent pas, la Premier League pourrait avoir des problèmes pour enregistrer certains clubs dans les compétitions européennes». Le message est passé et c'est signé Tebas.