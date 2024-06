La Juventus annonce l’arrivée de Thiago Motta

C’était très attendu et c’est désormais officiel : Thiago Motta quitter le club de Bologne et s’engage avec la Juventus qui a battu toute la concurrence sur le dossier depuis plusieurs mois. L’ex-international italien a paraphé un contrat de trois années avec la Juventus. Malgré les folles promesses de la direction bolonaise pour le convaincre, l’ancien joueur de l’Inter Milan va bien plier bagage, quittant l’Émilie-Romagne pour le Piémont après deux belles campagnes avec les Rossoblù : «Finissons la saison, c’est une bonne fête pour les supporters de Bologne, ensuite je parlerai à Saputo et ensemble nous dirons de quoi le futur sera fait», avait laissé sous-entendre Thiago Motta il y a quelques jours.

La suite après cette publicité

« C’est officiel : le prochain entraîneur de la Juventus sera Thiago Motta. Le technicien italo-brésilien a signé un contrat avec la Juventus jusqu’au 30 juin 2027 », est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club turinois. Un nouveau grand projet va se créer à la Juventus qui reste sur quatre saisons consécutives sans remporter le titre de Serie A. Motta, de son côté, semble désormais excité à l’idée de relever ce nouveau challenge : «Je suis vraiment heureux de démarrer cette nouvelle expérience à la tête d’un grand club comme la Juventus . Je remercie les propriétaires du club et la direction à qui j’assure toute mon ambition de garder haut les couleurs de la Juventus et de rendre les supporters heureux», a indiqué l’ancien entraîneur de Bologne.

À lire

La Juventus de Thiago Motta très proche de boucler sa troisième recrue à 50 M€

La Vieille Dame s’offre un lifting !

Voilà maintenant plusieurs mois que la direction de la Vieille Dame, articulée autour de Cristiano Giuntoli, dessine les premières lignes du grand plan estival prévu pour la reconstruction des Bianconeri. Cette période de transition s’accompagnera notamment d’une grande refonte du staff technique. Comme nous vous le révélions en exclusivité, Thiago Motta, en fin de contrat avec Bologne, était en pole position pour prendre la succession de Massimiliano Allegri et c’est désormais chose faite. Le désormais ancien entraîneur de Bologne a déjà prévenu sa direction qu’il avait reçu des approches concrètes de la part de certains clubs, dont la Juventus, qui en faisait une priorité absolue et avec qui il possédait d’ores et déjà un accord depuis plusieurs semaines. La direction des Rossoblù a tout tenté pour prolonger l’ancien milieu du PSG, artisan de l’incroyable épopée bolonaise cette saison validant un retour historique en Ligue des Champions pour la première fois depuis 49 ans. Renvoyer Allegri et signer Motta est l’objectif principal de la nouvelle direction turinoise portée par Cristiano Giuntoli depuis plusieurs mois désormais.

La suite après cette publicité

L’heure est donc aux changements sur le banc de la Juventus, qui s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire dans un projet sportif neuf axé notamment sur la jeunesse autour des leaders déjà présents tels que Gleison Bremer, Federico Chiesa et Dusan Vlahovic. Les installations de Kenan Yildiz, Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia et Andrea Cambiaso dans la rotation en sont la preuve irréfutable. Tout comme les recrues hivernales Tiago Djaló et Carlos Alcaraz. Sans oublier les présences de Nicolò Fagioli et Samuel Iling-Junior. Une belle bande de jeunots à laquelle il faudra ajouter le trio de jeunes pépites prêtées à Frosinone, Enzo Barrenechea, Matias Soulé et Kaio Jorge. Tout le monde ne restera pas, mais il y a une belle base pour travailler intelligemment. La direction sportive des Bianconeri va maintenant pouvoir préparer le mercato avec sérénité et devrait même amener Riccardo Calafiori, protégé de Motta à Bologne, dans le Piémont, alors qu’elle travaille aussi sur Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Mason Greenwood et Michele Di Gregorio.