Le témoignage glaçant du père de Lamine Yamal après sa terrible agression

Hier, la presse espagnole a révélé que Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, avait été poignardé à deux reprises au niveau de l’abdomen. Rapidement, les détails de cette histoire ont été révélés ici et là. On a ainsi appris qu’il a eu une grosse dispute avec trois individus qui lui avaient jeté de l’eau depuis un balcon alors qu’il promenait son chien. Une bagarre a ensuite éclaté avant que tout cela ne se tasse. Mais quelques heures plus tard, cela a dégénéré puisqu’il a donc reçu deux coups de couteau. Rapidement, les médias ibériques ont indiqué que le père du joueur du FC Barcelone était dans un état grave.

Puis, les nouvelles ont été plutôt rassurantes quelques heures plus tard. Mounir Nasraoui a d’ailleurs publié un message sur son compte Instagram. « Merci à tous pour vos messages de soutien. Je vais mieux. Je vous embrasse tous fortement.» Dans la nuit, il a été un peu plus bavard lors d’une interview donnée à El Chiringuito. Il a ainsi confié : «Dieu merci, je vais un peu mieux. Merci beaucoup à tout le monde. (…) Je dois être plus calme pour le bien de tous. Pour le mien et pour celui de ma famille, je dois être plus calme. Je n’ai pas le choix. Il faut penser que la justice fera son travail, elle le fera sûrement. C’est la chose la plus importante. Dieu est très grand et tout a une solution.»

Lamine Yamal s’est rendu à son chevet

Puis, il a poursuivi son discours :«je me voyais entre la vie et la mort, bien sûr, j’avais peur, comme tout être humain. Je ne sais pas quand je sortirai de l’hôpital, mais j’espère que ce sera le plus tôt possible. Je suis reconnaissant de pouvoir parler à nouveau.» Conscient d’avoir frôlé le pire, le père de Lamine Yamal a vite changé de sujet et il a notamment parlé du club de son fils. «Cette année, le Barça sera une grande équipe et nous ferons de grandes choses.» Concernant les pensionnaires du Camp Nou, ils ont été au chevet du jeune joueur hier.

Ce dernier a participé "normalement" à la séance d’entraînement du jour selon les échos venus de la presse catalane. Mais il a eu le soutien de ses coéquipiers, du staff et de tout le club. De plus, AS révèle qu’il a rendu visite à l’hôpital à son père dans la journée. Lamine Yamal a mis tout en œuvre afin que son papa reçoive les meilleurs soins possibles et soit tiré d’affaire. Il a été ensuite rassuré par les retours qu’il a eus. Plus de peur que de mal donc pour Mounir Nasraoui et Lamine Yamal.