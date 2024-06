Le gros coup Roberto De Zerbi à l’OM fait grand bruit, l’avenir d’Erling Haaland fait trembler Manchester City

« La surprise De Zerbi »

Sans coach depuis la fin de l’intérim de Jean-Louis Gasset avec l’Olympique de Marseille, le club phocéen est sur le point de recruter Roberto De Zerbi pour son banc la saison prochaine ! Comme le placarde La Provence ce matin, c’est « la surprise De Zerbi. L’entraîneur italien grille la priorité à Conceiçao. Alors que Sergio Conceiçao était pressenti pour rejoindre le club marseillais, les dirigeants olympiens, lassés d’attendre sa décision, ont finalement opté pour le coach de Brighton. Réputé pour le beau jeu pratiqué par ses équipes, Roberto De Zerbi est tout proche de s’engager pour trois ans. Un sacré coup réalisé par Pablo Longoria et Medhi Benatia. » Un sacré coup que sont en train de réaliser les dirigeants marseillais qui doivent désormais se mettre d’accord avec Brighton autour d’une indemnité à hauteur de 6 M€. Pour le journal L’Équipe, « De Zerbi, est le nouveau pari. Les états d’âme de Sergio Conceiçao faisant étirer le feuilleton, l’OM tente d’attirer l’Italien, en partance de Brighton. Cette initiative devrait avoir une issue heureuse dans les prochaines heures », confirme le quotidien sportif. En attendant, c’est la cité phocéenne qui s’enflamme !

Haaland est heureux à City mais…

En Angleterre, l’avenir d’Erling Haaland fait encore couler beaucoup d’encre ! Sous contrat jusqu’en 2027 avec Manchester City, il dispose d’une clause libératoire d’environ 200 millions d’euros, qui entrera en vigueur cet été, et c’est un vrai danger pour le projet du club mancunien. Pour le Manchester Evening News, Haaland n’aurait « pas totalement la tête à City. S’il est heureux chez les skyblues, il pourrait aussi partir », lance le quotidien local. Et ça, ça fait trembler les dirigeants… Mais son agente, Rafaela Pimenta, a tenu à calmer les ardeurs des uns et des autres, comme le reprend le Daily Mirror : « Haaland est heureux à City. Elle insiste sur le fait que la machine à buts norvégienne est heureuse à Manchester City – après avoir affirmé qu’il était en passe de gagner plus de 1 milliard de livres sterling au cours de sa carrière. Rafaela Pimenta a rejeté toute suggestion selon laquelle il pourrait quitter l’Etihad cet été alors qu’une clause de rachat de 200 M€ dans son contrat peut être déclenchée par des clubs étrangers. City espère persuader le joueur de 23 ans de signer un nouveau contrat dans les prochains mois qui lui permettrait de renégocier la clause. Et Pimenta a confirmé qu’il était pleinement engagé envers les champions de Premier League.» Même son de cloche pour le Daily Star qui en remet une couche : «Erling Haaland a un milliard de raisons de rester à Manchester City ». Suffit de le convaincre !

L’Euro passionne les foules !

En Allemagne, on se régale d’accueillir l’Euro 2024 qui débute ce soir ! Et la nationalmannschaft rêve d’un quatrième sacre dans cette compétition, comme le placarde l’Abendzeitung de Munich ce matin. L’Allemagne a « quatre atouts » pour réussir sa mission. « Après les triomphes de 1972, 1980 et 1996, la sélection doit à nouveau gagner cette compétition», juge le média local. Mais globalement, c’est toute l’Europe qui s’emballe. Le Daily Telegraph met en avant les supporters écossais qui ont envahi Munich depuis hier. «La Tartan army marche sur Munich. La Bavière se pare de bleu pour l’ouverture de l’Euro », se réjouit le journal anglais. Le Daily Record met en avant la sélection écossaise qui peut être «héroïque» dès ce soir. L’Espagne a les mêmes ambitions que l’Allemagne et rêve d’un quatrième sacre dans la compétition, comme le placarde AS sur sa Une, ce matin. En Belgique, La Dernière Heure estime que «les Diables doivent rêver plus grand» lors de cet Euro ! Enfin, en Italie, pays des champions en titre, on veut assister à «l’Euro des rêves» comme le met en avant La Gazzetta dello Sport ! Bref, toute l’Europe s’enflamme pour cette compétition qui va nous tenir en haleine pendant un mois !