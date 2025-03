Al-Duhail veut s’offrir Marco Verratti !

Depuis son arrivée à Al-Arabi SC en septembre 2023, Marco Verratti a connu une nouvelle phase de sa carrière loin des projecteurs européens. Après onze saisons au Paris Saint-Germain, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, son transfert au Qatar a marqué un tournant. À Al-Arabi, Verratti s’est rapidement adapté au rythme du championnat qatari, apportant son expérience et sa vision du jeu à son équipe. Son influence se ressent particulièrement au milieu de terrain, où il orchestre la circulation du ballon et stabilise l’équilibre de l’équipe. Malgré un niveau de compétition inférieur à celui de l’Europe, l’international italien continue d’afficher un haut niveau technique et de jouer un rôle clé dans les performances de son club.

La suite après cette publicité

Cependant, l’expérience de Verratti à Al-Arabi n’est pas exempte de difficultés. Si son talent individuel brille, le club traverse des saisons en demi-teinte, alternant entre bonnes performances et périodes plus compliquées. Le championnat qatari, bien que moins exigeant physiquement que les compétitions européennes, représente un défi différent en termes d’adaptation au climat et au style de jeu local. Verratti, en dépit de quelques blessures et du contexte particulier du football qatari, reste un élément moteur d’Al-Arabi et continue d’attirer l’attention par sa qualité technique et sa régularité. Son passage au Qatar est aussi perçu comme une opportunité d’apporter une visibilité accrue à la ligue et d’accompagner son développement, tout en poursuivant sa carrière dans un environnement moins médiatisé, mais toujours compétitif.

La suite après cette publicité

Le pressing d’Al-Duhail

En fin de contrat avec Al-Arabi, Marco Verratti (4 buts, 4 passes cette saison) pourrait rebondir dans un autre club qatari. En effet, selon nos informations, le club d’Al-Duhail, entraîné par Christophe Galtier, a coché le nom du milieu italien comme cible prioritaire pour le prochain mercato. Depuis son arrivée à Al-Duhail SC en octobre 2023, Christophe Galtier a connu une trajectoire contrastée à la tête du club qatari. Après une première saison 2023-2024 décevante, où l’équipe a terminé à la sixième place du championnat, Galtier a su redresser la barre lors de la saison 2024-2025. Dès les dix premières journées, Al-Duhail s’est hissé en tête de la Qatar Stars League, démontrant une nette amélioration sous la direction de l’entraîneur français.

En décembre 2024, Galtier a mené Al-Duhail à la victoire en Coupe des Étoiles du Qatar, remportant ainsi son premier trophée avec le club. Cette réussite a été renforcée par le recrutement en janvier 2025 de l’international marocain Hakim Ziyech, qui a rejoint l’équipe après son départ de Galatasaray. A noter également les présences de Lucas Veríssimo, Luis Alberto, mais aussi Benjamin Bourigeaud. Malgré des succès sous la direction de Galtier, des rumeurs persistantes évoquent un possible changement de coach pour la saison prochaine, laissant planer une incertitude sur l’avenir de Galtier au sein du club, à l’heure où Djamel Belmadi est en pole position. En tout cas, Marco Verratti devrait bien rester au Qatar.