Droits TV : les résultats financiers records de DAZN sur l’année 2024

Cette saison, le feuilleton des droits TV a fait jaser en Ligue 1. Alors que DAZN a acheté la diffusion de 8 des 9 matches de chaque journée, le prix de l’abonnement avait provoqué l’écarquillement des yeux. Pourtant, au gré des promotions et des offres de plus en plus alléchantes, le nombre d’abonnés est monté en France, mais la chaîne anglaise n’a pas encore atteint ses objectifs et une hausse soudaine des abonnements n’est pas à prévoir. Récemment, la plateforme a souhaité négocier à la baisse son contrat alors que le nombre d’abonnements peine à augmenter. Malgré ses débuts délicats dans l’Hexagone et qui ne semblent pas s’arranger donc, la chaîne payante vient de boucler une année 2024 plus que réussie dans les chiffres à travers le monde.

En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo ce vendredi, la plateforme OTT vient de clôturer l’année 2024 avec des chiffres record de 3,4 milliards de dollars. Un résultat en hausse de 3,1% par rapport à l’année dernière et qui a presque doublé par rapport à 2021. Le service OTT ne compte pas s’arrêter là et voit encore plus grand pour l’avenir avec un objectif de 5 milliards de dollars d’ici à la fin de l’exercice 2025. Pour y parvenir, DAZN souhaite atteindre le milliard d’utilisateurs à travers le monde et compte énormément sur la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu cet été et qui sera diffusé exclusivement sur ses antennes, pour y parvenir.