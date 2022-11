PSG : Keylor Navas s'en prend à Christophe Galtier

La suite après cette publicité

À Paris, Keylor Navas (35 ans) est passé de dieu vivant à simple remplaçant. Après une saison 2021/2022 compliquée, marquée par le refus de trancher de Mauricio Pochettino, le portier costaricain a officiellement été rétrogradé au rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Un changement de statut qui fait mal. Pourtant, Naples semblait bien parti pour lui offrir une porte de sortie l’été dernier. Une piste qui a capoté.

Car Navas voulait partir, mais Navas voulait toucher un chèque de la part du PSG. Refus catégorique des Rouge et Bleu. Depuis, l’ancien Merengue n’a plus joué de match officiel. Ce qui ne l’a pas empêché d’être appelé par le Costa Rica pour jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et alors que sa sélection s’apprête à affronter l’Espagne ce mercredi, Navas s’est confié sur sa situation dans les colonnes d’El Pais. L’occasion pour envoyer un tacle à Christophe Galtier.

«Si je ne joue pas dans mon équipe, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout»

« Je n’ai pas joué, mais je me sens bien, je me sens tranquille. Mais je ne vais pas cacher la réalité : c’est toujours mieux de jouer, même si tout dépend de la façon dont chacun se concentre pour disputer un Mondial. Je me suis très bien entraîné. Si je ne joue pas dans mon équipe (le PSG, ndlr), ce n’est pas à cause d’un manque de condition physique, d'une baisse de niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout », a-t-il déclaré, avant d’en remettre une couche.

« C’est ma troisième Coupe du Monde donc j’ai très envie d’en profiter et d’aider mon pays. Quand vous arrivez dans un endroit où on vous respecte, où les gens ont de l’affection pour vous, où les gens attendent que vous donniez le meilleur de vous-même pour les aider, où les gens reconnaissent la valeur de votre travail, ça aide énormément sur le plan mental pour entrer sur le terrain et faire de bonnes choses. » À bon entendeur…