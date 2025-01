La réponse cash de Girona sur l’imbroglio Pau Lopez-Lens

Chaque mercato offre son lot de petites histoires et d’anecdotes. Il y a eu par le passé le vrai-faux transfert de Florian Thauvin au LOSC. On peut aussi évoquer le cas de Nabil Fekir, qui avait passé ses examens médicaux et pris ses photos sous le maillot de Liverpool. Mais le Français était finalement resté à l’OL. En 2025, Pau Lopez, lui aussi, a connu une terrible mésaventure. Prêté l’été dernier par l’Olympique de Marseille à Girona, le portier espagnol n’avait pas vraiment eu l’opportunité de se relancer en Espagne puisqu’il n’avait joué qu’une seule et unique rencontre lors de la première partie de la saison 2024-25. Une situation qui n’a pas échappé au Racing Club de Lens, qui cherchait un gardien pour remplacer Brice Samba en instance de départ pour Rennes.

Rapidement, les choses se sont enchaînées puisque le portier a passé ses examens médicaux et que le club nordiste a officialisé son arrivée le 7 janvier. «Du "sang et or" catalan aux Sang et Or ! Fort de sa grande expérience du haut niveau (360 matchs dont 48 en compétitions européennes), l’international espagnol (2 sélections) Pau Lopez rallie l’Artois. Doté d’excellents réflexes et d’un bon jeu au pied, le gardien de 29 ans est prêté par l’Olympique de Marseille, jusqu’en juin 2025, avec option d’achat», expliquait le communiqué de presse officiel. Sauf que cette arrivée a été annulée le lendemain. Les Lensois ont publié un nouveau communiqué de presse pour expliquer la situation.

Michel et Girona ont commenté le cas Pau Lopez

«Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature.» Dans la foulée, nous vous avons expliqué les dessous de cette histoire rocambolesque. Puis, l’OM a donné sa version des faits hier. Et ce vendredi, Roberto De Zerbi a, lui aussi, été questionné sur le sujet. «C’est un très bon gardien mais ce sont des choses gérées par Medhi Benatia et Pablo Longoria, je ne sais pas quoi dire.»

Après toutes ces réactions, il ne manquait plus que celle du principal intéressé et de Girona. Ce vendredi, le club espagnol s’est exprimé sur le sujet par l’intermédiaire de son entraîneur Michel. En conférence de presse, ce dernier a confié : « le joueur a demandé la permission de passer la visite médicale avec Lens et nous la lui avons donnée, mais rien de plus. Le club m’a demandé mon avis et j’ai dit à Quique Cárcel (le directeur sportif, nldr) que je voulais que Pau reste ici parce que je pense que le club doit grandir et c’est un joueur qui rend l’équipe meilleure, c’est la vérité. Et c’est tout. C’est vrai que nous avions en tête la consultation pour la Ligue des Champions, mais s’il n’était pas content, il y avait une possibilité qu’il aille dans une autre équipe, mais j’ai toujours dit que je comptais sur lui.»

Un départ n’est pas à exclure selon la presse ibérique

Il a ajouté : «le rôle de chaque joueur est au jour le jour sur le terrain et je ne veux pas dire que je ne compte pas sur lui. C’est un joueur qui fait grandir le club et il est important qu’il reste avec nous. C’est un homme très responsable et c’est normal. Je lui ai parlé et je pense que c’est bien qu’il soit revenu à la normale. Il ne s’est rien passé, juste une photo (avec Lens, ndlr).» De son côté, Pau Lopez reste silencieux. Mais Estadio Deportivo a révélé ce vendredi que le gardien n’exclut pas de changer d’air cet hiver, lui qui n’a pas suffisamment de temps de jeu à son goût. Une information confirmée par Sport, qui indique que le portier va honorer son contrat à Girona mais que rien ne peut garantir qu’il sera toujours au club si une proposition intéressante arrive en fin de mercato après le 29 janvier. Pau Lopez ne partira que s’il reçoit une offre intéressante sportivement.

Il n’envisage pas par exemple de rejoindre une destination exotique. Donc si rien d’intéressant n’arrive cet hiver, il patientera jusqu’à cet été. Et Sport ajoute qu’il ne continuera a priori pas avec Girona, où il est la doublure de luxe de Gazzaniga. Interrogé sur un possible départ de son joueur après la fin de la phase de poules de la Ligue des champions, Michel a confié : « je ne sais pas ce qui va se passer, mais j’ai déjà dit que s’il part, ce sera une perte importante dans le sens où la concurrence pour le but sera moins bonne. Il ne nous resterait que Juan Carlos et Krapyvtsov. Avec Pau, nous sommes très bien couverts ce poste. Il va bien, il s’est entraîné normalement et dans ce sens, c’est la normalité.» Il est d’ailleurs présent dans le groupe qui va affronter le Deportivo Alavés ce week-end. Un retour à la normale pour Pau Lopez, qui a vécu les montagnes russes cette semaine.