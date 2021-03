Real Madrid : Zinedine Zidane agit dans l'ombre avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

On le sait, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Et si le Brésilien semble bien parti pour parapher un nouveau bail, le champion du monde français laisse planer le suspense. Invité par Leonardo à se décider, le natif de Bondy reste silencieux. Et pour cause. Selon El Confidencial, Zinedine Zidane ferait un gros travail en coulisses pour convaincre l’attaquant de rallier le Real Madrid.

Le média espagnol indique en effet que ZZ serait en contact régulier avec Mbappé afin de le rassurer sur les objectifs de la Casa Blanca et sur le fait qu’il est bien la priorité de Florentino Pérez pour le mercato. Et pas Erling Haaland. Et pour le moment, les agissements du champion du monde 98 porteraient leurs fruits puisque Mbappé a repoussé trois offres de prolongation du PSG.