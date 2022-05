PSG : Di Maria raconte comment Messi réagit aux sifflets

Suite à l'élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, les ultras du Paris SG ont manifesté leur mécontentement en sifflant à plusieurs reprises leurs joueurs, Lionel Messi compris. Angel Di Maria, au micro de Todo Pasa sur la radio argentine Urbana Play, est revenu sur cet épisode, expliquant ce qu'en avait pensé la Pulga.

La suite après cette publicité

«Le meilleur joueur du monde sifflé, c’est difficile à croire. Mais, ici au club, les gens, les ultras sont exigeants, ils sont très passionnés et ils voient les meilleurs joueurs arriver, une équipe et qu’on est éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions, c’est normal qu’ils soient déçus. Ça arrive partout. Ici, ça arrive avec le meilleur du monde. Leo ne fait pas attention, c’est un détail, c’est le football. On sait que c’est comme ça, ça doit se passer comme ça. On doit être fort. C’est le football, ce genre de choses arrive», a confié le gaucher argentin.