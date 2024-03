La réponse cash de Faris Moumbagna à Daniel Riolo

Faris Moumbagna a plutôt bien lancé son aventure marseillaise. L’attaquant camerounais a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive en six rencontres sous ses nouvelles couleurs, dont quatre en tant que titulaire. Et ce, alors qu’à son arrivée, beaucoup de fans et d’observateurs étaient assez sceptiques. C’était le cas de Daniel Riolo notamment, qui avait remis en question le niveau du joueur à l’antenne de RMC Sport.

L’attaquant phocéen a donc tenu à lui répondre, un mois et demi plus tard, avec une story Instagram qui ne laisse pas trop de doutes quant à son destinataire. Le joueur a ainsi publié une photo de lui à l’entraînement, avec, en fond sonore, une chanson des rappeurs Booba et SDM dans laquelle on peut entendre « la mère à Riolo, le père à Riolo ». Classe.