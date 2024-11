Italie : Gianluigi Donnarumma craint l’Équipe de France

Plus d’Antoine Griezmann, pas de Kylian Mbappé, mais l’Équipe de France suscite encore la peur. C’est en tout cas le sens des mots prononcés par Gianluigi Donnarumma ce samedi en conférence de presse, à la veille de la rencontre décisive pour une première place entre l’Italie et la France, en Ligue des Nations (les deux équipes sont déjà qualifiées pour les 1/4 de finale).

«La France ? C’est un adversaire avec quelques absents, mais on connaît la qualité de ses remplaçants et de tout l’effectif. Une France qui n’a pas obtenu de résultat lors du dernier match (face à Israël) sera une France revancharde. Il y a eu peu de temps pour préparer le match, mais aujourd’hui on va travailler sur certaines situations. Il va falloir souffrir car c’est une équipe technique, avec un bon collectif, et je connais un peu leurs attaquants. Il faudra être agressif.»