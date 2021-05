Thiago Silva en remet une couche sur son départ du PSG et celui de Tuchel

La suite après cette publicité

Finaliste de la Ligue des Champions la saison passée avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva et Thomas Tuchel vont retrouver la dernière marche de la C1 le 29 mai avec Chelsea. Une finale qui ne se fera pas contre le club de la capitale française, éliminé par Manchester City mardi soir. Présent sur RMC Sport après la victoire contre le Real Madrid, le défenseur brésilien a évoqué son départ du PSG cet été, et aussi celui du coach allemand quelques mois plus tard. Et le joueur de 36 ans n'a semble-t-il toujours pas digéré.

«C'est spécial pour nous. Malheureusement, hier (mardi), Paris n'a pas réussi à faire le boulot. C'était triste pour les joueurs et pour moi aussi. Mais nous, nous sommes contents ici. Avec l'arrivée de Thomas Tuchel, beaucoup de choses ont changé et on mérite de faire le résultat qu'on a fait aujourd'hui. Ici, c'est un peu différent parce que tous les week-ends, tu joues la Ligue des Champions, a d'abord expliqué le Brésilien. Ce n'est pas une revanche. Le club a fait son choix de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C'est difficile de l'expliquer, mais ils ont fait ces choix-là. C'était triste pour moi, mais le plus important pour moi, c'est d'être content ici. »