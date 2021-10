Newcastle : l'enveloppe pour le mercato hivernal revue à la baisse !

La suite après cette publicité

Ce dimanche après-midi, Newcastle accueille Tottenham à Saint James'Park pour le compte de la 8ème journée de Premier League. La première confrontation depuis le passage sous pavillon saoudien des Magpies. Actuellement dix-huitième du championnat, Newcastle doit absolument redresser la barre sur le plan sportif. En coulisses, les nouveaux actionnaires planchent déjà sur l'avenir et les premières retouches à apporter aussi bien dans l'organigramme du club que dans l'effectif professionnel.

Dans son édition du jour, le Telegraph révèle ainsi que les nouveaux propriétaires ne devraient pas allouer une enveloppe colossale pour le mercato d'hiver. Autorisés à dépenser plus de 200 millions d'euros dès cet hiver, les hautes sphères du club anglais ne devraient finalement pas opter pour cette solution. On se dirigerait plus en effet sur un budget estimé à 60 millions d'euros pour le premier mercato version saoudienne.

Les propriétaires saoudiens ne veulent pas se précipiter

Mais pourquoi un tel revirement de situation ? La réflexion du fonds d'investissement saoudien demeure limpide, se précipiter pourrait conduire à effectuer de graves erreurs pour l'avenir de Newcastle. Rien ne sera réalisé dans la précipitation, et débourser une fortune dès janvier prochain ne constituerait pas un scénario crédible aux yeux des décideurs de l'Arabie Saoudite. Si Amanda Staveley directrice générale du club a rapidement évoqué l'ambition des nouveaux propriétaires aux salariés lors d'une réunion, hors de question de dilapider l'argent par les fenêtres.

Le mercato hivernal devra permettre en premier lieu à Newcastle d'effectuer quelques retouches judicieuses dans l'effectif. C'est en ce sens d'ailleurs que la piste menant à James Tarkowski défenseur central de Burnley demeure crédible. Le Telegraph précise également qu'un seul élément pourrait changer la stratégie saoudienne pour le prochain mercato : une situation sportive préoccupante en Premier League. Une situation d'urgence redistribuerait inéluctablement les cartes pour janvier prochain. Les supporters de Newcastle devront encore patienter avant de voir débarquer des stars à Saint James'Park...