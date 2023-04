OL-OM : Nicolás Tagliafico fataliste après la défaite

La suite après cette publicité

Renversé dans les ultimes instants de la rencontre face à l’OM ce dimanche (1-2), l’OL a enregistré sa première défaite à domicile depuis 15 ans dans un Olympico. Un revers au goût d’autant plus amer que les Lyonnais ont peut-être vu leurs derniers espoirs européens s’évaporer ce soir. Interrogé au micro de Prime Video, Nicolás Tagliafico a livré sa déception.

«C’était un match difficile. On s’est créé des situations mais à la fin on prend ce but… On est très triste parce que c’était la dernière et ils prennent les trois points… On a eu des temps forts et des temps faibles mais ça va être très difficile maintenant (d’accrocher l’Europe)», a souligné le défenseur argentin. 7e au classement, l’OL accuse désormais 6 points de retard sur le LOSC, virtuel dernier qualifié européen à 6 journées de la fin.

