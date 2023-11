Francfort : les ultras ont menacé un photographe de lui briser le cou

Les semaines passent et se ressemblent pour Francfort. Surtout en dehors des pelouses. Alors que les résultats sont en dent de scie depuis le début de la saison (7e de Bundesliga avec 4 victoires en 12 journées), le club allemand a de nouveau fait parler de lui le week-end dernier lors de la défaite face à Stuttgart (1-2). Avant la rencontre, les ultras se sont battus avec la police, lançant de multiples projectiles, des bouteilles, tout en utilisant des fumigènes. Les forces de l’ordre ont répliqué, ce qui a donné lieu à des scènes épouvantables. Une violence rare qui ne l’est plus vraiment dans les travées du Deutsche Bank Park.

BILD comptabilise une centaine de blessés, dont des enfants, touchés par des gaz lacrymogènes et bloqués entre le front des ultras et celui des policiers. Pire, le média allemand révèle que «dix supporters présentant des lacérations hémorragiques ont dû être soignés par des ambulanciers débordés, tandis que d’autres ont été soignés par le médecin urgentiste avec une minerve sur une civière». Des ultras ont même menacé de briser le cou d’un photographe qui parlait aux blessés et leur proposait de l’aide. À l’origine de cette violence, de nombreux supporters de l’Eintracht auraient tenté de rentrer dans le stade sans billet. La police aurait répliqué, un peu trop au goût des ultras. Les deux camps se renvoient la balle, mais à l’arrivée, c’est bel et bien l’image de tout un club qui est entachée.