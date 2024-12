Le PSG s’est fait recaler par un joueur du Real Madrid

Ces dernières années, le PSG n’hésite pas à aller piocher du côté du Real Madrid, à l’image de Jesé Rodriguez ou de Marco Asensio. Et l’été dernier, si on se fie aux informations du journal Relevo, la direction francilienne a tenté de recruter un autre Merengue : Brahim Diaz. Selon le média espagnol, Luis Enrique souhaitait vraiment enrôler l’international marocain…

Mais l’ancien de City et du Milan a dit non. Il a toujours eu le même rêve et le même objectif : joueur au Real Madrid et remporter des titres avec l’écurie de la capitale espagnole. D’autres clubs européens étaient aussi intéressés, et ils ont reçu la même réponse. Ces dernières semaines, le milieu offensif marocain de 25 ans est particulièrement performant et s’affirme clairement comme un des chouchous du Bernabéu, sortant de belles prestations face à l’Atalanta et Séville notamment.