OL : John Textor dévoile les raisons de la nomination de Laurent Prud’homme

L’Olympique Lyonnais poursuit sa transformation. Alors que les performances médiocres du club sur le pré appellent à de grands changements dans l’effectif cet hiver, John Textor travaille également sur la restructuration du club en interne. Souvent critiqué pour sa forme de déni des difficultés sportives et financières de son équipe, l’homme d’affaires américain a dû gérer plusieurs dossiers en interne. Alors que Vincent Ponsot est désormais assigné à l’équipe féminine, Santiago Cucci, qui avait été nommé directeur général du club par intérim suite au départ de Jean-Michel Aulas, n’avait pas convaincu et son départ était acté depuis plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

Et ce vendredi, alors que les recherches s’étaient intensifiées ces derniers jours, c’est Laurent Prud’homme qui a finalement été nommé par l’homme d’affaires américain. Dans un communiqué paru sur son site, Textor avait alors expliqué les tâches sur lesquelles sera attendu l’ancien patron du groupe L’Equipe : «Laurent sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l’Olympique Lyonnais, relevant directement de moi. Même si les décisions finales sur les questions de football me reviendront grâce à sa contribution active, le département football de l’Olympique Lyonnais (y compris son entraîneur/manager et futur directeur sportif) rapportera directement à Laurent. Il sera le principal représentant de l’OL auprès des autorités gouvernementales, publiques, administratives et sportives telles que la LFP, l’UEFA, les élus locaux et le Gouvernement français»

À lire

OL : John Textor annonce l’arrivée du nouveau Directeur Général

Une belle opportunité pour Laurent Prud’homme de "rentrer à la maison"

Et alors qu’il prendra ses fonctions au début de l’année prochaine, Laurent Prud’homme fait déjà la joie du board lyonnais. Dans le communiqué paru ce vendredi soir de la part de la lanterne rouge de Ligue 1, John Textor a donné plus d’éléments de compréhension sur son chemin de réflexion qui l’a amené à choisir Prud’homme. A écouter le président lyonnais, ce choix a fait figure d’une évidence tant les qualités de l’ancien d’Eurosport semblent lui avoir sautés aux yeux : «Durant ses 3 ans en tant que PDG de L’Équipe, il a travaillé intensément avec diverses organisations nationales et internationales en France et en Europe, y compris le Ballon d’Or. Il a construit un réseau solide parmi les acteurs majeurs et les personnes clés à la FFF et la LFP. C’est un professionnel des médias chevronné : Ce n’est pas seulement ce qu’il a fait à L’Équipe, Laurent a également passé du temps chez Canal+, TF1 et Eurosport. Il a une profonde compréhension des droits TV et des négociations associées. C’est absolument crucial à court et moyen terme car c’est l’une de nos sources de revenus les plus importantes. C’est un Directeur Général capable de transformer les choses : Laurent apportera au club sa riche expérience en matière de transformation. Laurent est un PDG expérimenté et il a réussi à transformer des entreprises par le passé. Il sait ce qu’il faut faire pour élaborer une vision convaincante et amener tout le club avec lui dans ce voyage.»

La suite après cette publicité

Et alors que Matthieu Louis-Jean est allé chercher beaucoup d’amoureux du club pour garnir sa cellule de recrutement, il semblerait que Textor se soit inspiré de lui en ramenant Prud’homme, qu’il définit comme un homme qui se soucie de l’OL : «il vient parce que c’est Lyon. Laurent vient parce qu’il se soucie de l’Olympique Lyonnais, c’est son club. Il ne cherchait pas à aller dans un club de football avant que nous commencions nos discussions, mais il a dit oui précisément parce que c’est l’OL. Sa famille vient de la région, et il a fait toutes ses études dans la ville. Il voit cela comme une opportunité pour lui de "rentrer à la maison. (…) ​Laurent a le profil parfait pour l’Olympique Lyonnais. Pendant la période où il était loin de Lyon, il a eu un panel d’expériences fantastiques qui vont être extrêmement bénéfiques pour le club alors que nous regardons aujourd’hui vers l’avant. En tant que propriétaire de l’Olympique Lyonnais, je suis vraiment excité par notre capacité à attirer des talents tels que Laurent et ce que cela peut signifier pour l’OL au cours des prochaines années.» Un avenir que John Textor semble voir sous les meilleurs auspices avec l’arrivée de Laurent Prud’homme donc.